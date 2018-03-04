العيسى يؤكد وجود تخصصات حرجة في القطاع الصحي

علي القحطاني (صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن هناك فجوة كبيرة بين الاحتيَاج وبين ما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية, رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, مؤكدًا أن هناك تخصصات حرجة في القطاع الصحي وبحاجة لمعالجة لها في عقبات تعترضها.

وأبدى ” العيسى ” ، تخوفه من أن التوسع السريع في الكليات الصحية يؤثر على الجودة وعلى وجود كفاءات وطنية كافية في التدريس والإشراف الاكاديمي.

وأضاف وزير التعليم، أن ” نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونة وصلاحيات إدارية خاصة بها دون الرجوع لوزارة التعليم والمالية وهو في مراحله النهائية ” .