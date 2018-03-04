القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 70 حبة كبتاجون بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من القبض على قائد مركبة عثر بحوزته على أكثر من 70 حبة كبتاجون مخبأة تحت أحد مقاعد المركبة.

واشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق عن طريق إحدى دورياتها السرية على طريق الساحل وذلك أثناء قيامها بتمشيط الطريق في مركبة من نوع GMC يستقلها ثلاثة مواطنين، وتم استيقاف المركبة بمساندة دورية رسمية وبتوجيه عدد من الأسئلة لقائد المركبة ومرافقيه لاحظ رجال القوة الارتباك وبعض المؤشرات التي تدعو إلى مزيد من الإجراءات.