بالصور.. أهالي الطوال يشيعون جثمان القاضي ” الصميلي “

حمود العنزي (صدى):

حرص حشد كبير من أهالي الطوال على تشييع جثمان الشيخ العلامة القاضي حمد بن يحيى بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد شريف الصميلي ، اليوم الأحد .

وتقدم المصليين الدكتور الشيخ أحمد بن علي علوش مدخلي ، في المقبرة الشرقية ، بالإضافة إلى عدد من المشايخ والقضاة من داخل المنطقة وخارجها ، ومديروا الدوائر الحكومية ، وجمع غفير وجمع كبير من المواطنين .

ومن ثم تعالت أصوات المشيعين بالبكاء على فراق الشيخ العلامة محمد بن يحيى الصميلي ، وحضر عدد كبير وازدحمت المقبرة بجموع المشيعين من داخل المملكة وخارجها .