إعلان أسماء الفائزين بمسابقة ” النخلة بألسنة الشعراء ” 2018

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة ” النخلة بألسنة الشعراء ” بدورتها الثانية 2018 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائز.

وبلغ عدد المشاركين الإجمالي في المسابقة بدورتها الثانية 81 شاعراً وشاعرة يمثلون 14 دولة عربية هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية وسلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية العراق والجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية ودولة فلسطين والجمهورية السودانية، نظموا قصائدهم باللهجة النبطية في حب النخلة وفضلها وأثرها.

وتكونت لجنة تحكيم نتائج تقييم الأعمال الشعرية المشاركة من لجنة متخصصة بالشعر النبطي والنقد الأدبي مؤلفة من الشاعر والإعلامي عيضة بن مسعود، والشاعر والإعلامي حمدان بن صروخ الدرعي، والشاعر والناقد سامح أحمد كعوش .