مجلة أمريكية تكشف خطط البنوك العالمية للتوسع في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مجلة أمريكية، عن وجود عدد من الخطط لعدد من البنوك العالمية للتوسع في المملكة وذلك بعد 4 أشهر من إطلاق حملة مكافحة الفساد، مشيرة إلي أن هذا التوسع ربما يأتي مُعززًا لمساعي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتحويل المملكة إلى قوة مالية، وتقليص اعتمادها على النفط.

وقالت مجلة ” بلومبرج بيزنس ويك ” ، أن ” البنوك غير منزعجة بعد إطلاق سراح العديد من الأمراء والمسئولين الذين تم توقيفهم في حملة مكافحة الفساد ” .

ونقلت عن إحسان خومان، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة ميتسوبيشي ” يو إف جي ” المالية، قوله: ” على المدى المتوسط، على الأرجح، سيشعر المستثمرون الأجانب بالارتياح من حقيقة عدم استهداف أي مستثمر أجنبي في حملة مكافحة الفساد، وعلى المدى الطويل، نرى حملة مكافحة الفساد باعتبارها إيجابية تمامًا للمستثمرين ” .

وأضاف المجلة، أن ” المملكة قد تستغل عوائد التسويات في مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي قد يكون إيجابيًّا للبنوك ” .

وأشارت إلى أن بنوكًا كبيرة مثل مجموعة “يو بي إس ” و ” جولد مان ساكس ” تواصل خطط النمو بتوسيع أعمالها وفرق عملها، لافتة إلى أن ” سيتي جروب ” فاز مؤخرًا بأول تفويض استشاري محلي منذ عودته للسعودية عقب غياب دام 13 عامًا.

ونقلت المجلة عن ” دويتشه بنك ” إنه يتوسع في المملكة مع تحسن آفاق مبيعات السندات والأوراق المالية.