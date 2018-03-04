الاتحاد الهولندي لكرة القدم: اعتزال سنايدر اللعب الدولي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن اعتزال ويسلي سنايدر اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعدما شارك معه في 133 مباراة دولية.

ويذكر أن سنايدر انضم لمنتخب الطواحين الهولندية منذ 2003، لعب معه 133 مباراة، وأحرز 31 هدفًا، ولعب لجميع المنتخبات السنية في هولندا سواء تحت 17 أو 19 أو 21 عامًا.

وخاض سنايدر مع منتخب هولندا 133 مباراة دولية، إضافة إلى 15 مباراة أخرى ضمن الفئات السنية المختلفة ليصبح أكثر من حمل شارة القيادة طوال 15 عامًا، متفوقًا على العديد من أساطير كرة القدم الهولندية.