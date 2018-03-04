بالصور.. كليات عنيزة تشارك في معرض القصيم للكتاب

سعيد العجل(صدى):

شاركت كليات عنيزة في معرض القصيم للكتاب بنسخته الاولى والذي اختتم يوم أمس في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة وذلك ضمن الرعاة المشاركين في المعرض.

وقال المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي أن معرض الكتاب تظاهرة ثقافية تميزت باستقطاب دور النشر والعديد من المؤلفين والكتاب لافتا أن المعرض ظهر في اطلالته الاولى بتميز منفرد مشيرا أن منطقة القصيم متعطشة لمثل هذه المعارض الادبية والاطروحات الفكرية موكدا على تنوع فعاليات المعرض والتي ساهمت في استقطاب الزوار حيث شوهدت الدورات و الندوات والمحاضرات الثقافية والتي ضمت اسماء نخبويه رائعة ستساهم في دفع العجلة الثقافية في المنطقة موكدا ان اطلالة معرض القصيم للكتاب بادرة خير حيث أن منطقة القصيم منذ الازل عرفت بانها منطقة تقوم بدعم الثقافة والمثقفين .

وأشار نائب المشرف العام عدنان اليحيى المشرف على مشاركة الكليات في المعرض أن كليات عنيزة قدمت ركن تعريفي بالمعرض علاوة على عرض الانجازات والمبادرات التي تقدمها الكليات للمجتمع.