” الحميد ” : يكشف الهدف من دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية

علي القحطاني (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، سليمان الحميد، أن دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يسهل انتقال بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيرًا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري سبق أنه أجريت دراسة على ضم المؤسستين، من قبل لجنة أولية وخرجت بضمهم.

وأوضح ” الحميد ” ، خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” أم بي سي ” ، أن في جميع دول العالم التي قامت بضم المؤسستي التقاعد والتأمينات في جهاز واحد، سهل عليهم الانتقال بين القطاع الخاص والحكومي، حتى لا يشعر المواطن بتغير في الحقوق والإلتزامات، مشيرًا إلى انه تم تقريب الاشتراكات في الجهاتين، وطريقة حساب المعاش.