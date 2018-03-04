” الحميد ” : يكشف الهدف من دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية
أكد عضو مجلس الشورى ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، سليمان الحميد، أن دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يسهل انتقال بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيرًا إلى أن لجنة الإصلاح الإداري سبق أنه أجريت دراسة على ضم المؤسستين، من قبل لجنة أولية وخرجت بضمهم.
وأوضح ” الحميد ” ، خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” أم بي سي ” ، أن في جميع دول العالم التي قامت بضم المؤسستي التقاعد والتأمينات في جهاز واحد، سهل عليهم الانتقال بين القطاع الخاص والحكومي، حتى لا يشعر المواطن بتغير في الحقوق والإلتزامات، مشيرًا إلى انه تم تقريب الاشتراكات في الجهاتين، وطريقة حساب المعاش.
sma_abha[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعمي الهدف الأساسي ان فلوس المعاشات والتقاعد بح
ويبغوا ياكلوا لقمة التأمينات
محمد[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيني عينك بيسرقون مؤسسة التقاعد اعلانة افلاسها وتبي تشفط من التامينات