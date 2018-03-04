غدًا.. ولي العهد والرئيس السيسي يشاهدان ” سلم نفسك “

رحاب فتحي(صدى):

يحضر صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد والرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء يوم غدٍ الإثنين، مسرحية ” سلم نفسك ” بدار الأوبرا المصرية.

واستطاعت مسرحية ” سلم نفسك ” ، والتى تعرض حاليا على مسرح ” مركز الإبداع ” ، أن تحقق شهرة واسعة النطاق في وقت قليل، بفضل البصمة السحرية التى تركها المخرج المبدع خالد جلال على العرض.

وأكد مخرجها خالد جلال، أن رهانه في المسرحية كان على الروح وتقديم المواهب بعيدًا عن أي كلام يتردد عن ضرورة توافر ميزانيات ضخمة لإنتاج عروض مميزة تعرف النجاح النقدي والإقبال الجماهيري معا.