طلاب وطالبات الرياض يحققون مراكز متقدمة في أولمبياد ” إبداع 2018 “

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

هنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي طلاب وطالبات الرياض المحققين للمراكز المتقدمة في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع ٢٠١٨ ” التي أُقيمت في جامعة الفيصل الأهلية, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ، مشيدًا بالمستوى العلمي المميز الذي وصل إليه طلاب وطالبات المنطقة .

وقال مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل أن الطلاب المحققين هم الطالب عبدالله معتز مكي الدخيل من ثانوية الرواد الأهلية وحصل على المركز الثالث, فيما نال الطالب مصعب عبدالمحسن ضاوي المجنوني من منارات الرياض العالمية المركز الرابع .

وعلى مستوى البنات, أفادت مديرة إدارة الموهوبات الدكتورة مها فلاته أن الطالبة دانة تركي عبدالله الطعيمي من مدارس المملكة حققت المركز الثالث, كما حصلت على جائزتين من الجوائز الخاصة وهي جائزة شركة سابك وجائزة جامعة ولاية أريزونا للحلول المستدامة, فيما نالت الطالبة مريم ياسين عبدالله الشيخ من مدارس الرياض – الدبلوم الأمريكي المركز الخامس بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول بالجائزة الخاصة المقدمة من مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية .

من جهته قدم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام التهنئة للطلاب المتأهلين, معبراً عن أمله في أن تحدث المسابقات أثرًا فعالاً في الميدان التعليمي لرفع مستوى الطلاب وأن تكون حافزاً لتقديم المزيد من التميز والإبداع العلمي.

كما عبّرت المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم الراشد عن بالغ سرورها واستبشارها برؤية بناتنا الطالبات وهن يتأهلن ويصلن في هذه المسابقات لمنافسة قريناتهن في المملكة العربية السعودية, وقدمت التهنئة لكافة طلاب وطالبات الرياض المتأهلين في مسابقة الإبداع العلمي .

وأشارت ” الراشد ” إلى أن هذا التميز والنجاح تحقق بفضل الله أولاً ثم بالعناية الخاصة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية بالتعليم, مضيفة أن هذا التأهل الذي حققه طلابنا وطالباتنا ما هو إلا ترجمة فعلية لهذا الاهتمام .