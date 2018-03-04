إزالة 150 لغمًا زرعها الحوثيون باليمن

فهمي محمد(صدى):

قامت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، بمحافظة صعدة، بنزع وتفكيك مئات الألغام المتنوعة والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من مناطق محور البقع، قبل دحرها منها.

وقال مسؤول إعلام اللواء 151 مشاه، النقيب بسام يسلم صالح مبارك، إن الفرق الهندسية في اللواء تمكنت اليوم الأحد، من نزع قرابة 150 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية في المنطقة.

وأضاف: تم استخراج الألغام من جنوب تبة عباسة، القريبة من الخط الرابط بين سوق البقع، والمنفذ اليمني، موضحًا أن هذه الألغام توزعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات ودواسات وعبوات ناسفة.