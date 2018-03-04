جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تحقق المركز الثاني في مسابقة الملك سلمان

إبراهيم الزهراني(صدى):

حققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة ممثلة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمندق تفوقاً في ميدان المنافسات القرآنية في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في دورتها (20) , حيث حقق الطالب /ماهر بن عواض عطية الثمالي على المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملاً .

وقد نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد علي الزهراني بما تميزت به بلادنا الغالية من خدمة القرآن الكريم والعناية بنشره وتعليمه والعمل به وتحكميه و عبّر عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامه وحرصه ودعمه للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ، وللأمين العام للمسابقة وكل العاملين في نجاح هذه الجائزة المباركة داعيا الله عزوجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار .