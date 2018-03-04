الخدمة المدنية تؤكد على مراجعة اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب

علي القحطاني (صدى):

أعلن وزير الخِدْمَة المَدَنِيّة، سليمان الحمدان، عن مشروع بدأ مُنْذُ شَهْرينِ لمراجعة كثير من اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب.

وأشار “ الحمدان ” إِلَى أن الخِدْمَة المَدَنِيّة تعمل مع وَزَارَة العمل لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح بوابة توظيف واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.

وقال: إننا فِي مرحلة تتطلب عناية خَاصَّة سواء فِي فئة أو تخصص محدد فِي معالجة هذه الأمور على درجة عالية من المرونة تختلف اختلافاً كبيراً عن مَا كان فِي السابق.

وجاء إعلان الوزير الحمدان فِي وقت كشف فيه خلال مؤتمر صحفي، عن أن عدد العاطلين فِي مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة بلغ نحو 3135 مواطنًا ومواطنة، فِي أحدث إحصائية أُعلنت فِي مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية الذي نظمته الهَيْئَة السعودية للتخصصات الصحية فِي الرِّيَاض.