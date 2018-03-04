استغلال الشباب في العمل التطوعي تحول إلى واقع

حمود العنزي (صدى):

أكد المهتم بالعمل التطوعي الأستاذ سلطان أبو الغيث ، إن العمل التطوعي على الرغم من الفوائد التي تعود على الشباب منه ، سواء على المستوى الشخصي أو لوجه الله تعالى كمساعدة الضعفاء والعاجزين ، إلا أن الجهات المنظمة تعمل على استغلالهم .

وأشار ” أبو الغيث ” ، خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن استغلال الشباب في العمل التطوعي أصبح في كل مكان ، حتى تحول إلى واقع ، قائلًا ” هناك شركات تأخذ الأموال في تنظيم الفعاليات التطوعية وتضعها في الجيب ، بينما لا تعطي الشاب المتطوع سوى شهادة قيمتها 4 أو 6 ريالات ” .