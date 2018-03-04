بالصور.. مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك يفوز بـ ” وسام سراييفو “

سعيد العجل(صدى):

حقق مركز الملك فهد الثقافي ” وسام مدينة سراييفو ” ، المقدم من مجلس محافظة سراييفو في جمهورية البوسنة والهرسك، نظير جهود المركز وإسهامه في دعم التعليم والتدريب والتنمية الإجتماعية لمواطني البوسنة والهرسك.

وعبر مدير مركز الملك فهد الثقافي الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ عن سعادته بحصول المركز على هذا الوسام الرفيع، الممنوح بقرار من المجلس، عادّه من أهم الأوسمة والإنجازات التي نالها المركز منذ افتتاحه عام 2006 م.

ورفع الدكتور آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، للرعاية والاهتمام التي يحظى بها المركز من لدنه – رعاه الله -، منذ توجيهه الكريم ببنائه، ووضعه حجر أساسه، ثم افتتاحه إبّان رئاسته – أيده الله – للهيئة العليا لمساعدة البوسنة والهرسك.

وتقدم بالثناء والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، على دعمه ومساندته للمركز بشكلٍ خاص، ولكل مناشط الخير والعطاء التي تقدمها المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً للعالم أجمع.