ميسي يسجل الهدف 100 لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

نجح الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في منح فريق برشلونة الإسباني، رقما مميزا، عندما سجل هدف المباراة الوحيد في شباك أتلتيكو مدريد، ضمن الجولة الـ27 من الليجا.

وأوضحت شبكة ” سكاي سبورتس ” للإحصائيات، أن الهدف الذي سجله ميسي، كان الهدف رقم 100 لبرشلونة في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

وقالت الشبكة، إن برشلونة أصبح الفريق الخامس الذي يصل إلى 100 هدف في الموسم الحالي في الدوريات الخمس الكبرى، بعد باريس سان جيرمان (140)، مانشستر سيتي (117)، ريال مدريد (106)، ليفربول (105).