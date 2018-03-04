بالصور.. محافظ الجموم يزور مهرجان خليص

نايف السالم(صدى):

زار محافظ الجموم عمران الزهراني اليوم الأحد، مهرجان خليص الزراعي السياحي الأول، والتقى خلالها محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي .

وتجول الزهراني، الذي يرافقه عدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالجموم ومجموعة من هيئة المهندسين السعوديين من أبناء المحافظة، داخل أركان المهرجان الزراعية والثقافية والتراثية، شاهدوا على المسرح الخارجي للمهرجان عروض جمال الخيل الذي تم فيه استعراض مجموعة من الخيول العربية الأصيلة من إسطبل لنجاوي التي حققت مراكز وميداليات متقدمة في المسابقات المحلية والدولية.

كما زارت مستشارة هيئة الترفيه ووفد من طلاب كلية الإعلان في جامعة الأعمال والتكنولوجيا (ubt) يضم جنسيات أوربية وعربية موقع المهرجان, اطلعوا خلالها على المواقع الأثرية بالمحافظة.