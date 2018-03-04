بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان: العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق له على قناة الإخبارية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءه على أن العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال.

ووصل الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم الأحد ، إلى القاهرة ، في زيارة رسمية، حيث تستغرق زيارة سموه لإجراء مباحثات مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، 3 أيام .