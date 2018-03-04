بالصور.. ” الندى ” يتوّج بلقب بطولة القدم في وقت اللياقة

سعيد العجل(صدى):

توج مدرب المنتخب السعودي سابقا ناصر الجوهر ومساعد الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة عبدالملك الحقباني ، الفائزين ببطولة وقت اللياقة الثانية لكرة القدم الشتوية للعام 2018م، بحضور رئيس لجنة الحكام سابقاً مرعي العواجي ، ومدير العلاقات العامة علي القرني ومسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي.

حيث حصل فريق بوكاجنيور من (مركز الندى) على لقب البطولة بعد فوزه على فريق إيطاليا من (مركز التعاون) بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي قادها الحكم الدولي محمد القرني، على ملعب وقت اللياقة بالسويدي.

وكان قد شارك 2484 لاعباً في البطولة على مستوى ثلاث مناطق في المملكة (المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية) إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة (رأس الخيمة).