بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي وزير الاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان .

وقُدم خلال الاستقبال عرض لاحصائيات العرض والطلب للوحدات السكنية بمدينة ومحافظات الرياض للعام ٢٠١٨ ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية .

كما جرى استعراض ملخص عن مشاريع مدينة الرياض في ٢٠١٨ وبرامج الوزارة كالإسكان التنموي في منطقة الرياض ومعاييره والأسر المستفيده إضافة إلى برنامج الإسكان ٢٠٢٠ وأهدافه المستقبلية .

ونوقشت أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في منطقة الرياض وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز .

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والتطوير السكني في منطقة الرياض كافة والرعاية الكريمة لقطاع الإسكان عامة مثمناً الجهود من معالي وزير الإسكان ومسؤولي الوزارة .

وأعرب معالي الأستاذ الحقيل باسمه ونيابة عن مسؤولي الوزارة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن بندر على الدعم والتوجيه والمتابعة المباشرة من سموه في كل مايخص ويهم وزارة الاسكان بالمنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سليمان القناص وأمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد الربيعة .