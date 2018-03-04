بالفيديو.. خالد العقيلي يعود للقناة السعودية من جديد

نورة الشهري (صدى):

أعلن الإعلامي السعودي خالد العقيلي، عودته إلى القناة السعودية الأولى بعد أن استقال في وقت سابق من قناة روتانا خليجية.

ونشر مدير القناة الأولى خالد مدخلي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مصوَّر مع خالد العقيلي، مباركًا له انضمامه مع زملائه في القناة السعودية.

وقال العقيلي: ” أتمنى أن يكون البرنامج الذي سأقدمه على الشاشة السعودية جديدًا شكلًا ومضمونًا ” ، مضيفًا: “ الجميل أني عدت إلى القناة السعودية بعد غياب دام إلى ١٣ عامًا ” .

وتابع العقيلي: ” بدأت مسيرتي الإعلامية في القناة السعودية، والآن أعود لها بحلتها الجديدة وبقربها من المشاهد السعودي، وأراهن على التجربة المقبلة للقناة بشكل عام من ناحية التغيير والتطوير ” .

ومن المقرر أن يقدم على شاشة الوطن برنامجًا اجتماعيًّا يوميًّا مباشرًا، خلال الأيام المقبلة تحت اسم ” وقودة ” الذي سيكون المشاهد هو اللبنة الأساسية له.