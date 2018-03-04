” باشر ” يكشف عن 10 مخالفات محجوبة من نظام رصد

عادل الحربي (صدى):

أعلن نظام ” باشر ” التابع للإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن عشر مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات.

وأوضح ” باشر ” ، أن المخالفات المحجوبة هي ” سير المركبة بدون لوحة خلفية، وقيمتها 500 ريال، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي رخِّصت من أجله وقيمتها 300 ريال، وسير المركبة بدون لوحات أمامية 100 ريال، وسير المركبة بدون لوحات 3 آلاف ريال، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة 3 آلاف ريال.

وتابع ، أن استخدام لوحات غير نظامية 3 آلاف ريال، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محظورة 5 آلاف ريال، وغرامة التفحيط للمرة الأولى 20 ألف ريال، وغرامة التفحيط للمرة الثانية 20 ألف ريال، وغرامة التفحيط لأكثر من مرتين 20 ألف ريال.