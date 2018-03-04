” باشر ” يكشف عن 10 مخالفات محجوبة من نظام رصد
أعلن نظام ” باشر ” التابع للإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن عشر مخالفات محجوبة في نظام رصد المخالفات.
وأوضح ” باشر ” ، أن المخالفات المحجوبة هي ” سير المركبة بدون لوحة خلفية، وقيمتها 500 ريال، واستعمال المركبة لغير الغرض الذي رخِّصت من أجله وقيمتها 300 ريال، وسير المركبة بدون لوحات أمامية 100 ريال، وسير المركبة بدون لوحات 3 آلاف ريال، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة 3 آلاف ريال.
وتابع ، أن استخدام لوحات غير نظامية 3 آلاف ريال، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محظورة 5 آلاف ريال، وغرامة التفحيط للمرة الأولى 20 ألف ريال، وغرامة التفحيط للمرة الثانية 20 ألف ريال، وغرامة التفحيط لأكثر من مرتين 20 ألف ريال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27163 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا المفروض يصير من زمان
بس هذيلن الي ممتحنينا باالخطوط
يتجاكرون ويتسابقون وينطلون على بعض
ويتسببون بربكه للسير وحوادث للناس
وين العقوبه
مني شايف شي يطبق على ارض الواقع
تعالوا خط السيل وانت متجهه للطايف آخر اليل من بعد كبري المعيصم
وشوفو بلاوي دلوعين الماما والبابا
طايرين مقلعين
ومناورات وحوادث
والمرور
محد حولك😐
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 23 دقيقة
قررت اشتري سيكل …..✋