” الشعيبي ” يكشف تطورات قضية وفاة سلطان الحربي

عادل الحربي (صدى):

كشف سفير المملكة بإندونيسيا أسامة الشعيبي، تطورات قضية وفاة سلطان الحربي زوج المرأة الإندونيسية، والإجراءات المتخذة.

وقال ” الشعيبي ” خلال مداخلته في برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” أم بي سي ” : ” إن المؤسف أن سلطان لم يخرج تصريح من السفارة بالزواج الرسمي، ولكن بظهور هذا المقطع المتداول للطفلة هيفاء حرصنا على الوصول للطفلة، وأرسلنا مندوب لهم وغدا سيصلون للسفارة للتأكد من الأوراق التي تدل على المرحوم سلطان، وإذا حادث المرور وقع في اندونسيا ودفن في اندونسيا سيكلفنا وقت بسيط من الوقت، أم في المملكة ستكون الأوراق موثقة في السفارة ” .

وأضاف سفير المملكة بإندونيسيا، أن السفارة حريصة على مستقبل الطفلة هيفاء، وأنها تعيش حياة كريمة، حتى إذا لم تريد أن تعيش بالمملكة.