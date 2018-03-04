مبادرة تراثنا 2030 تزور المواقع التراثية والمهرجانات السياحية بالقصيم

سعيد العجل(صدى):

في إطار السعي لتسهيل التنسيق والتكامل بين المعنيين بالتراث من كافة المجالات وإثراء مجالاتهم وتشجيع الاستثمار في التراث كمقوم رئيسي للجذب السياحي والتجاري والتبادل الثقافي وبما يعود على اقتصاد الوطن بالنفع.

قام وفد مبادرة تراثنا 2030 والمؤلف من نخبة من الباحثين والإعلاميين والفنانين والمستثمرين بزيارة منطقة القصيم والمواقع التراثية والمهرجانات السياحية في رحلة من تنظيم المرشد السياحي ” محمد الحواس ” والإعلامي ” صالح العبيد ” .

تشرف الفريق الزائر للمنطقة بمقابلة محافظ البكيرية ” صالح الخليفة ” ومحافظ عنيزة ” عبدالرحمن السليم ” .

من جهتها قدّمت رئيسة مبادرة تراثنا 2030 الاستاذة ” نوره الرشيد ” شكرها لرعاة الرحلة لمنطقة القصيم وهم: مقصورة الراجحي، عبدالعزيز الراجحي ،شركة باصات العمري السياحية، مهرجان الربيع بعنيزة، معرض الكتاب في بريدة، مهرجان الفرولة بالبكيرية.