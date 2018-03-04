العنزي يباشر مهام عمله رئيسا لبلدية طريف

سعيد العجل(صدى):

باشر رئيس بلدية محافظة طريف الجديد المهندس/ عوده بن خلف العنزي مهام عمله صباح اليوم الاحد الموافق 1439/6/16هـ في رئاسة بلدية طريف وقام بجوله تفقديه على المحافظة، كما عقد اجتماع مع رؤساء الاقسام بالبلدية للإشراف ومتابعة سير العمل .

الجدير بالذكر بأن العنزي حاصل على درجة البكالوريس في الهندسه المعماريه وحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال عمله

وثمّن ” العنزي ” لوزير الشؤون البلدية والقروية معالي المهندس عبداللطيف آل شيخ و لأمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد على هذه الثقة ؛ مؤكداً حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير الخدمات البلدية بمحافظة طريف ، وتوفير كل ما يحتاجه السكان من خدمات ومشاريع بالمنطقة .

