رفض إطلاق سراح سجين سعودي في كندا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المحكمة العليا في كندا، رفض قاضٍ التماس قدمه سجين سعودي للموافقة على إطلاق مشروط لسراحه بدعوى احتمالية هروبه من البلاد قبل انتهاء محكوميته.

جاء ذلك على خلفية قضاء المواطن السعودي ” ن. ع. س ” ، البالغ من العمر 23 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا بدعوى إلحاقه أذى جسيمًا بشخص آخر في مدينة برنس جورج.

يشار إلى أن السعودي السجين سافر إلى كندا في عام 2010، وبعد دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عامين، التحق بجامعة شمال كولومبيا البريطانية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في التجارة مع تخصص في الأعمال التجارية الدولية.