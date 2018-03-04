تايكوندو الشباب يقترب من كأس التفوق ببطولتي الأوزان الأولمبية

محمد السعران(صدى):

اقترب فريق التايكوندو بنادي الشباب من كأس التفوق العام وذلك بعد حصوله على بطولة المملكة للأوزان الاولمبية بكلا درجتيها الشباب والأول والتي اختتمت منافساتها اليوم بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف .

وجاء في وصافة درجة الشباب نادي السلام ونادي الجبيل ثالثاً فيما حل الهلال رابعاً وعلى صعيد الدرجة الأولى جاء نادي أبها ثانياً ومدرسة الشباب ثالثاً ومركز الجسم الذهبي رابعاً وحقق لاعب جدة أسامة اليافعي وزميله لاعب الأندلس مصباح محروس على جائزة أفصل لاعبين واعدين وحقق نادي الفرع كأس الفريق المثالي .

وحضر منافسات البطولة وتتويج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد نوح قاضي الذي أشاد بالقوة التنافسية بين الفرق لا سيما وأن الموسم الرياضي في المراحل النهائية ويطمح غالبية الفرق بتثبيت مراكزها في مقدمة الترتيب العام موجهاً شكره لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث .

