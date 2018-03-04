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بدء تطبيق العقوبات البديلة على مخالفي الأنظمة المرورية بالمدينة

بدء تطبيق العقوبات البديلة على مخالفي الأنظمة المرورية بالمدينة
نايف السالم(صدى):

نفذت إدارة مرور المدينة المنورة ، اتفاقية العقوبات البديلة ، التي وقعتها مع الشؤون الصحية بالمنطقة ، حيث استقبل مستشفى التأهيل الطبي اليوم الأحد ، أول دفعة من مخالفي الأنظمة المرورية .

وأدرج المستشفى جميع المخالفين في البرنامج الخاص بالخدمة الاجتماعية المرورية ، حيث بدأ بإشراف طبي وإداري ، بزيارة المرضى المنومين بالمستشفى ، ممن تعرضوا لحوادث سير في وقت سابق ، تسببت في ملازمتهم السرير .

ومن ثم التحق المخالفون ببرنامج توعوي ، عرضوا من خلاله مقاطع فيديو توعوية ، مع تقديم منشورات وإحصاءات خاصة بالسلامة المرورية ، بالتنسيق المشترك مع إدارة مرور منطقة المدينة المنورة ، فضلًا عن تعريف المخالفين بساعات العمل المطلوبة ، وإحاطتهم بأنظمة المنشأة الصحية التي تنص على عدم التصوير داخل المنشأة ، واحترام خصوصية أسرار المريض .

واستهدفت اتفاقية العقوبات البديلة ، العمل على تقليل نسبة المخالفات المرورية المؤثرة في السلامة العامة ، التي تكون سببًا للحوادث المرورية ، ورفع مستوى الوعي المروري لدى الفئة المستهدفة ، بمعاينة النتائج المؤلمة للمخالفات المرورية ، وتقليل التكاليف المالية التي تنفق على مصابي الحوادث المرورية بمستشفيات المنطقة .


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