إسقاط دعوى زوجة ضد زوجها لكونه من عائلة ” محترمة “

ستوكهولم(صدى):

رفضت محكمة سويدية، نظر دعوي قضائية رفعتها زوجة ضد زوجها حيث اشتكته فيها بأنه يعتدي عليها، ووصفته بأنه ادعاء غير حقيقي لأنَّ الزوج ينتمى إلى عائلة محترمة ومن أصل طيب.

وقالت المحكمة في حيثيات القضية: ” إن الزوج ضمن أمور أخرى ” يبدو أنه ينتمى إلى عائلة ذات أصل طيب على عكسها (الزوجة) ” ، لذا قضت المحكمة الجزئية في بلدية سولنا التابعة لمقاطعة استوكهولم بتبرئة المشكو في حقه من تهمة التعدي على زوجته لأنه لا يوجد دليل يثبت إدانته.

وكانت الزوجة ادَّعت أن زوجها اعتدى عليها بدفعها، مثلًا باتجاه مقعد أو ضربها وجذبها من شعرها وهو ما نفاه الرجل في القضية التي تداولتها المحاكم طويلًا.

وأشار موقع ” ذا لوكال ” الإخباري الأوروبي إلى أن الحكم جاء في صالح الرجل، لأن المحكمة أخبرت بدوافع المرأة في توجيه كل تلك الاتهامات لاستغلال حبه لها كي تستولي على شقته.