ترمب: بوش أغبى الأغبياء سلم العراق إلى عش الدبابير

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن بسبب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، بأنه أغبى الأغبياء.

في خبر لـ ” سي إن إن ” اطلع عليه ” انا العراق ” جاء فيه: أن ” ترمب ” تحدث في اجتماع مغلق مع المانحين الجمهوريين في فلوريدا، حيث سخر من ذكاء ” بوش ” وقارن قراره بغزو العراق ” برمي كتلة كبيرة من الزبدة في عش الدبابير ” .

وقال ترمب خلال الاجتماع المغلق: ها نحن هنا، مثل الاغبياء في العالم، لأنه كان لنا سياسيين سيئين حكموا بلادنا لفترة طويلة. مضيفاً ومازحا كان احدهم “ بوش ” ، عبقري حقيقي آخر..! حيث اتضح ان ذكائه رائع وكانت لديه استخبارات عظيمة في ذلك الوقت.

وأشار ترمب، الى أن قرار غزو العراق كان اسوأ قرار اتخذ من نوعه.