ترمب: بوش أغبى الأغبياء سلم العراق إلى عش الدبابير
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن بسبب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، بأنه أغبى الأغبياء.
في خبر لـ ” سي إن إن ” اطلع عليه ” انا العراق ” جاء فيه: أن ” ترمب ” تحدث في اجتماع مغلق مع المانحين الجمهوريين في فلوريدا، حيث سخر من ذكاء ” بوش ” وقارن قراره بغزو العراق ” برمي كتلة كبيرة من الزبدة في عش الدبابير ” .
وقال ترمب خلال الاجتماع المغلق: ها نحن هنا، مثل الاغبياء في العالم، لأنه كان لنا سياسيين سيئين حكموا بلادنا لفترة طويلة. مضيفاً ومازحا كان احدهم “ بوش ” ، عبقري حقيقي آخر..! حيث اتضح ان ذكائه رائع وكانت لديه استخبارات عظيمة في ذلك الوقت.
وأشار ترمب، الى أن قرار غزو العراق كان اسوأ قرار اتخذ من نوعه.
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