حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، على أنه تبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي دعم البرنامج، ليكون يوم 11مارس الجاري.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3940 ] نشر منذ 32 دقيقة
طـــــــــــــــيــــــــــــب **