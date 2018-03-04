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حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم

حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم
علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، على أنه تبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي دعم البرنامج، ليكون يوم 11مارس الجاري.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3940 ] نشر منذ 32 دقيقة

طـــــــــــــــيــــــــــــب **

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