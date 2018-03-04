بالفيديو.. معركة شرسة بين غواص وسمكة قرش

كيب تاون(صدى):

نشبت معركة بين غطّاس يٌدعى ” ألتون بولي 38 عاماً ” وسمكة قرش​، كادت الاخيرة أن تنتزع قناع التنفس من وجه الغطاس وتتركه لموت محتّم ، أثناء غوصه في سواحل مدينة ​ديربان​ في ​جنوب أفريقيا​.

ويُظهر فيديو متداول هجوم سمكة قرش على بولي، الذي إجتذب مجموعة أسماك قرش هو وأصدقاؤه بإستخدام طُعم، وإصطدامها بقناع وجهه وسحبها لخرطوم التنفس منه، ومع ذلك تمكن الغواص من الحفاظ على هدوئه والتعامل مع الوضع بكل حرفية.

