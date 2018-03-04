صناعتنا.. قوتنا

أشرقت مملكتنا الغالية برؤية مباركة أنارت عقولنا وأفكارنا وقفزت بنا نحو مستقبل مشرق جميل , إنها رؤية (2030) التي أطلقها أميرنا الشاب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع حفظه الله وسدده ، فتحت لنا هذه الرؤية أفاقاً جديدة في تطوير كافة منشآت الوطن عامة واعتنت بشكل خاص بتطوير مشروع ( دعم التصنيع المحلي) هذا المشروع المبارك الذي بدأت فكرته من قبل اللواء المهندس / عطية بن صالح المالكي والتي تعني بإنشاء لجنة التصنيع لقطع الغيار مشكلة من كافة أفرع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ، وتطورت هذه اللجنة لتصبح إدارة مستقلة ثابتة في تشكيلها لأعلى الهرم في وزارة الدفاع وأثمر هذا المشروع بتصنيع قطع الغيار للمعدات العسكرية بهوية سعودية مئة بالمئة وقد تعاونت إدارة التصنيع مع عدة شركات وطنية ذات كفاءات علمية مثل شركة ارامكو وسابك وشركات التوازن الاقتصادي من خلال معارضها السابقة ومعرضها أفد (2018م) الذي سوف يقام بمعارض الرياض الدولي وقد اختيرت شركة الحارثي للمعارض بتنظيم معرض القوات المسلحة أفد (2018م ) والمنفذ هي الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي .

نسأل الله للجميع التوفيق والسداد