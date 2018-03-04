ناشطة عارية تضع مسؤول إيطالي في موقف محرج

روما(صدى):

أقدمت ناشطة عارية في مجموعة ” فيمن ” ، على اعتراض سبيل رئيس الوزراء الإيطالي السابق يلفيو برلسكوني ، خلال تواجده بمركز اقتراع في ميلانو ، اليوم الأحد ، أثناء دخوله غرفة التصويت بعد أن حان دوره .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد صرخت الشابة قائلة ” انتهت صلاحيتك.. انتهت فترتك ” ، ليتدخل رجال الشرطة على الفور ، لإنقاذ ” برلسكوني ” من الموقف المحرج ، ثم اعتقلوا الناشطة ورافقوها إلى خارج القاعة .

وعلق رئيس الوزراء الأسبق ، الذي يرأس حزب ” إيطاليا إلى الأمام ” ، على الواقعة لوسائل الإعلام ، قائلًا ” غادرت القاعة بسرعة لم أتمكن من رؤيتها جيدا ” ، إلا أن اللقطات المصورة تؤكد عكس ذلك .

وفتحت مكاتب الاقتراع في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في إيطاليا، حيث دعي الناخبون للمشاركة في انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين واليمين الشعبوي وبعد دعوة برلسكوني لأداء دور كبير في المشهد السياسي .