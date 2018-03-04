النصر يواصل تدريباته بعد مواجهة الرائد

نواف السالم(صدى):

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريبية الصباحية، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود .

استهل التدريب باجتماع للمدرب مع اللاعبين بين من خلاله ملاحظاته الفنية على مباراة الأمس، أعقبها انطلق التمرين بالجري حول الملعب ثم قسم الفريق لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الرائد، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية خفيفة وإطلالات توجهوا بعدها للمسبح، في حين طبقت المجموعة الثانية جمل فنية وتمارين تكتيكية يتخللها جري بسرعات متدرجة، واختتم التدريب بمناورة مروية على نصف اللعب .

وفي نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأستاذ سلمان بن فهد المالك بالجهاز الفني واللاعبين بحضور مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني .