” about her ” يحصد جائزة أفضل انطلاقة لموقع جديد في مؤتمر ” وان -إيفرا “

تركية البدر(صدى):

فاز موقع about her بجائزة أفضل انطلاقة موقع تحت مظلة ” سيدتي ” ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر الشرق الأوسط للرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء «وان -إيفرا» الذي انعقد في دبي 28 فبراير 2018. وقد استلم رئيس تحرير مجلتي ” سيدتي ” و ” الرجل ” ، محمد فهد الحارثي الجائزة ، وصرح بأن فوز موقعabout her اليوم هو نتيجة رؤية متكاملة للشركة السعودية للأبحاث والنشر ومجهود فريقها، والصدى الجيد الذي تركه لدى ” وان إيفرا ” ، وتابع: ” هذه العتبة الأولى لـ about her في سلم النجاح ولدينا ثقة لتحقيق نجاحات أكبر ” .

وكان موقع about her ، قد انطلق العام الماضي تحت مظلة ” سيدتي ” باللغة الإنجليزية، وهو موجه للقارئ الأجنبي لتصحيح الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ويحوي الموقع أبواباً خاصة بالجمال والأزياء والصحة والرشاقة، إلى جانب الثقافة واستضافة يومية حية للسيدات العربيات الناجحات في مختلف المجالات من الطب والعلوم والإعلام والتخصصات الحديثة وغيرها، يروين من خلالها قصص نجاحهن في مسار حياتهن المهنية والشخصية، كما يغطي أحداث العالم الاجتماعية والثقافية، وأهم الأخبار على مدار اليوم.

ويضم الموقع ايضا قائمة 100 شخصية نسائية سعودية مؤثرة في مختلف المجالات ،إضافة الى كونه يشكل مرجعا للمرأة السعودية الناشطة ويعكس الحركة التصاعدية لتقدمها وتبوئها أهم المناصب وسعيها الدؤوب لتكون في مقدمة المجتمع في مواكبة حثيثة لتعزيز دورها وحضورها في رؤية 2030 .

وكان قد اجتمع أكثر من 300 خبير إعلامي دولي للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) في الشرق الأوسط، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مدينة دبي للإنتاج تحت عنوان «خريطة طريق نحو التحول»، وذلك لإطلاع مسؤولي الصحف والناشرين على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع.