التعليم تتيح نسخة من اللائحة التنظيمية للجامعات للإطلاع عليها

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأحد على إتاحة الوزارة نسخةمن اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية عبر موقعها الألكتروني.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سعيًا للوصول لأراء المستفيدين من اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية تتيح الوزارةنسخة من اللائحة للاطلاع ويسعدها تلقي آرائكم عبر البريد الإلكتروني [email protected] وخلال 20يومًا.

http://moe.gov.sa/ar/news/Docume …