فتيات بر الشرقية يستعرضن خطط الإخلاء والسلامة المهنية

سعيد العجل(صدى):

استعرض عدد من فتيات جمعية البر بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد خطط الإخلاء والسلامة المهنية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وذلك بمعرض الدفاع المدني الذي نظمه الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بمعارض الظهران الدولية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية استعرضت من خلال فتياتها خطط الإخلاء والسلامة المهنية بهدف نشر ثقافة السلامة المهنية وأهمية هذه الممارسات في الحفاظ على السلامة والأمان بالمؤسسات الخيرية والتعليمية وأوضح العفيصان أن مشاركة الجمعية في فعاليات الدفاع المدني واكبت شعار الفعاليات لهذا العام التي جاءت تحت شعار ” السلامة المهنية في المؤسسات التعليمية ” حيث شاركت دار الطفولة في الفعاليات وشارك عدد من أطفالها في التفاعل مع ممارسات السلامة المهنية و أدى الأطفال المشاركين مشهد تمثيلي عن السلامة المهنية والتعامل مع المخاطر والأزمات مستخدمين لوحات معبرة عن أدوات الدفاع المدني في التعامل مع هذه المخاطر.

من جانب آخر أشار أحمد العبد الهادي المشرف على دار الطفولة بالدمام أن دار الطفولة استفادت من تجارب السلامة المهنية التي تم عرضها بمعرض الدفاع المدني مؤكدا أن هذه التجارب سيتم نقلها للمشرفات بدار الطفولة لتدريب المعلمات والأطفال على ممارسات السلامة المهنية ونقل خبرات دار الطفولة في مجال السلامة وخطط الإخلاء للزائرين للمعرض في خطوة لتبادل الخبرات بين المؤسسات.