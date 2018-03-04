انفجار في ” هارولد هيل ” شمال شرقي لندن

لندن(صدى):

أفادت الشرطة البريطانية، بوقوع انفجار في مبنى بمنطقة ” هارولد هيل ” شمال شرقي العاصمة لندن، مشيرة إلى أنه لم يتم التعامل مع الانفجار كهجوم إرهابي.

وقالت الشرطة في بيان على ” تويتر ” : ” يتواجد رجال شرطة وغيرهم من عمال الطوارئ في الموقع، بشارع فرنهام في هارولدهيل، بعد تقارير عن وقوع انفجار ” .

وأضاف البيان، ” لم يعرف السبب بعد، لكن لا يتم التعامل مع الحدث على أنه مرتبط بالإرهاب. ننتظر مزيدا من التفاصيل عن وقوع جرحى. ننصح المشاة وسائقي السيارات بتجنب المنطقة ” .