مشاركة إدارة دعم التصنيع المحلي بالقوات البحرية في ” أفد 2018 “

تركية البدر(صدى):

شاركت ادارة دعم التصنيع المحلي بالقوات البحرية بمعرض( أفد 2018) بقيادة العقيد البحري الركن /سعد بن محسن العتيبي بمجموعة من القطع المطلوب تصنيعها محلياً وتقارب العشرة آلاف قطعة تمثل بعض احتياج القوات البحرية.

وصرح العقيد البحري / ماجد ناجي الحقباني بأن ادارة دعم التصنيع حققت 561 قصة نجاح لقطع مصنعة محلياً.

كما صرح النقيب البحري /ابراهيم الوتيد انه بمصانع سعودية تمكنا من توفير بعض قطع احتياج الزملاء بالحد الجنوبي بوقت قياسي وبتكلفة اقل.

وأضاف عضو لجنة دعم التصنيع الأستاذ /عبدالله بندر الحربي بأن الفرص متاحة لجميع المصنعين .

وان الهدف القادم لقصص النجاح بالمعرض القادم (أفد 2020) سيكون ضعف قصص النجاح الحالية.