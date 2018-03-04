فيديو يكشف عشق المواطنين للأغاني السودانية

نورة الشهري (صدى):

كشف مقطع فيديو متدوال حب المواطنين بالمملكة للأغاني السودانية، لاسيما عقب ظهور مواطنًا في حالة انسجام خلال استماعه لإحدى الأغاني، برفقة صديق سوداني.

وأوضح أحد التقرير الصحفية، أن ” نشطاء نشروا على يوتيوب مقطع فيديو لمواطن يقود سيارته ويتفاعل بشكل هيستيري مع الأغنية السودانية ” يا جناي ” ، الذي قدمتها المطربة السودانية عذاب في دويتو مع الفنان وليد حميدة ” .

واعتبر التقرير، أن الفيديو ” أثبت إعجاب السعوديين بالأغاني السودانية، وقد اتضح ذلك من خلال تفاعل المواطن مع الأغنية بتحريك يديه ” .