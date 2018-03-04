فيديو يكشف عشق المواطنين للأغاني السودانية
كشف مقطع فيديو متدوال حب المواطنين بالمملكة للأغاني السودانية، لاسيما عقب ظهور مواطنًا في حالة انسجام خلال استماعه لإحدى الأغاني، برفقة صديق سوداني.
وأوضح أحد التقرير الصحفية، أن ” نشطاء نشروا على يوتيوب مقطع فيديو لمواطن يقود سيارته ويتفاعل بشكل هيستيري مع الأغنية السودانية ” يا جناي ” ، الذي قدمتها المطربة السودانية عذاب في دويتو مع الفنان وليد حميدة ” .
واعتبر التقرير، أن الفيديو ” أثبت إعجاب السعوديين بالأغاني السودانية، وقد اتضح ذلك من خلال تفاعل المواطن مع الأغنية بتحريك يديه ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27163 ] نشر منذ 24 دقيقة
قمبر جمبي ديزو لمبه😂😂
مني فاهم شي بس عاجبتني الأغنية😍😍