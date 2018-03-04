عودة مودريتش وكروس لتشكيلة ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

شارك كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، اليوم الأحد، في التدريب الجماعي لريال مدريد في المدينة الرياضية للفريق، بقيادة المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان.

وعاد مودريتش وكروس إلى التدريبات الجماعية، كي يختبرهما المدرب، ليقرر ما إذا كانا في وضع يسمح لهما باللعب على ملعب ” حديقة الأمراء ” بباريس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أم أنهما مازالا في حاجة لبعض الوقت قبل العودة.

وقام اللاعبون الأساسيون خلال مباراة خيتافي أمس السبت، بتدريبات تعافي، بينما انضم كروس ومودريتش للمجموعة التي أجرت تدريباً أكثر كثافة، عقب تعافي الألماني من التواء في أربطة الركبة والأوكراني من تمزق عضلي.

وسيكون موردريتش وكروس ضمن بعثة الريال التي ستتوجه غداً الإثنين إلى باريس، وسيجري اختبارهما في تدريب ” الملكي ” الأخير غداً، على أرض المواجهة المرتقبة، قبل أن يتخذ زيدان القرار النهائي بشأن ضمهما لتشكيل المباراة ومشاركتهما أمام فريق العاصمة الفرنسية.