النقل: 1.2 مليون مركبة نقلت زوار ” الجنادرية “

علي القحطاني (صدى):

تجاوز عدد مركبات زوّار المهرجان الوطني للتراث والثقافة هذا العام 1.2 مليون مركبة طوال فترة المهرجان، وذلك على الطرق المؤدية إلى مقرّ المهرجان والتي تشرف عليها وزارة النقل.

وسجّل يوم الثلاثاء الذي سبق اليوم الأخير للمهرجان الأعلى، حيث بلغ عدد المركبات القادمة إلى المهرجان من الطرق الثلاثة 69.501 ألف مركبة، كما شهدت أيام نهاية الأسبوع الكثافة الأعلى للمركبات والزوّار.

بينما بلغ متوسط المركبات القادمة إلى المهرجان يومياً نحو 60 ألف مركبة، عبر أجهزة رصد التعداد الخاصة بوزارة النقل، وتشمل هذه الطرق المؤدية الى الجنادرية الطريق القادم من طريق خريص والذي سجل أعلى كثافة، يليه طريق الثمامة ثم طريق محمد بن فرج.

وكانت وزارة النقل أعادت تأهيل طريقَي الجنادرية والثمامة، بصيانة بعض أجزائهما وتنفيذ دوارات ذكية لضمان سلامة سالكي هذه الطرق وبالتحديد الطرق التي تخدم سكان أحياء الرمال والمونسية والجنادرية، إضافة إلى قاصدي محطة قطار ” سار ” .