الجيش اليمني يستعيد مواقع غرب تعز ‏

فهمي محمد(صدى):

حققت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدمًا ميدانيًا في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، عقب خوضها معارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعًا كانت تتخذ منه الميليشيا مركزًا لقيادتها في ‏منطقة القُحيفة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، إضافة إلى استعادة السيطرة على عدد ‏من المواقع منها ” نوبة الحصن وتلال الردمة والمجرجحة ومنطقة الاقحاف ” .

وفي جبهة الشرقية لمدينة تعز عاصمة المحافظة، تمكنت قوات من الجيش اليمني من تدمير تجمعات لقوات الميليشيا الحوثي الإيرانية ، في قلعة لوزم ومنطقة الكريفات.‏