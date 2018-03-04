بالصور.. 25 فوتوغرافيا يوثقون شواطيء وجزر محافظة البرك

حسين العلي(صدى):

وثق نادي عسير الفوتوغرافي خلال زيارته لمحافظة البرك الشواطيء والجزر البكر والتي تتميز بها سواحل عسير.

حيث بدأت الرحلة مساء الخميس واستمرت على مدى يومين وكان في استقبال رئيس وأعضاء النادي سعادة محافظ البرك الاستاذ عبدالرحيم بن الحسين ال عبده الهلالي والذي رحب بالنادي وأعضاءه متمنيا لهم طيب الإقامة في محافظة البرك.

وزار الوفد والذي ضم ٢٥ فوتوغرافيا عدد من الجزر والقرى الأثرية والشواطيء وأظهرو الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة للشواطئ برمالها البيضاء الناعمة وجزرها التي جذبت الفوتوغرافيين للخروج بأعمال فنية وتوثيقية لإبراز معالم وجغرافية منطقة عسير.

وأوضح عبدالله آل شجاع رئيس مجلس ادارة نادي عسير الفوتوغرافي عن سعادته وأعضاء النادي بما شاهدوه من جزر وشواطيء جميلة بمحافظة البرك مقدما شكره وتقديره .

لسعادة محافظ البرك ولرئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالبرك لما وجدوه من كرم الضيافة وحسن الإستقبال.