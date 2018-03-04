عائض القرني يوضح سر السعادة في حياة الإنسان

حمود العنزي (صدى):

قدم الدكتور عائض القرني، اليوم الأحد، نصيحة لمن أراد السعادة والفلاح في حياته، والتخلص من الهم والحزن.

وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من أراد السعادة والفلاح فعليه بالقرآن اهتداءً واتباعًا؛ لينعم بقرة العين، وراحة الروح، وبهجة النفس ” لإ بذكر اللَّه تطمئن القلوب ” .