عائض القرني يوضح سر السعادة في حياة الإنسان
قدم الدكتور عائض القرني، اليوم الأحد، نصيحة لمن أراد السعادة والفلاح في حياته، والتخلص من الهم والحزن.
وقال القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من أراد السعادة والفلاح فعليه بالقرآن اهتداءً واتباعًا؛ لينعم بقرة العين، وراحة الروح، وبهجة النفس ” لإ بذكر اللَّه تطمئن القلوب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 2 ساعتين
(( ألا بذكر الله تطمئن القلوب )) ..
,, برضه السعاده بعدم سرقة الناس ,,
ابو وليد[ عدد التعليقات: 583 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسرقه مؤلفات الآخرين واحط اسمي عليها بكل برود وعادي الناس تنسى خاصه لما اكون حاصل على المشيخه — هههه من جد قمه السعاده
القرشي[ عدد التعليقات: 2166 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقلت إلا الحق يا ابو محمد الله يسعدك دنيا وآخرة .
الأخ عايش في عز وخير ونعمة ويطلع على شاشة التلفزيون في رمضان ويوصي الناس بالتقشف
يا اخي أبدأ بنفسك أولآ ثم انصح الناس بما قمت انت به .
رااايق[ عدد التعليقات: 3940 ] نشر منذ 45 دقيقة
يااا عميد * هههههههههههههههههههههههههه
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الله المستعان **
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25694 ] نشر منذ 39 دقيقة
طيب