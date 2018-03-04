وزير العدل يلتقي أمير منطقة الحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمبنى التطوير العدلي بالرياض اليوم, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

ورحّب معاليه بزيارة سمو أمير منطقة الحدود الشمالية , مطلعاً سموه على التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي , خصوصاً التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ, الذي يعد خطوةً وانطلاقة للتحول الرقمي في جميع خدمات الوزارة تيسيراً وتسهيلاً للمستفيدين .

وبيّن الصمعاني الإجراءات المستحدثة في المحاكم التي تختصر الإجراءات وتوفر المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة, مؤكداً أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كان لهم الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما يلقاه المرفق العدلي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – من دعم واهتمام لتطوير القضاء, الأمر الذي عزّز من تحوله الرقمي, وتطوير خدماته, مشيداً بالتطورات الواضحة للقطاع العدلي في المرافق العدلية وماتبذله الوزارة من جهود في منطقة الحدود الشمالية من خلال تفعيل التقنية لخدمة المراجعين والمستفيدين وتطوير جميع الإجراءات .