سيدة تدفع فاتورتها ” عملات معدنية ” احتجاجا على ارتفاع قيمتها
قامت إمرأة أمريكية تٌدعى ” دانا ماكول ” باستخدام عملات معدنية من أجل دفع فاتورة المياه التي وصلت إلى حوالي الـ 500 دولار أميركي. وجاء ذلك كردة فعل منها احتجاجاً على التكاليف المرتفعة.
وكتبت دانا عبر إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها قامت برجلة إلى شركة المياه في مدينتها الواقعة بولاية فلوريدا الأميركية، والتي دفعت فيها 49.000.1 عُملة معدنية ، واستغرق عد تلك العملات أكثر من ثلاث ساعات.
وأشارت السيدة إلى أنها أقامت بذلك احتجاجاً سلمياً ضد شركة المياه على الفاتورة التي تبلغ 493 دولاراً أميركياً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43419 ] نشر منذ 2 ساعتين
جرب نواعم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25694 ] نشر منذ 53 دقيقة
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رااايق[ عدد التعليقات: 3940 ] نشر منذ 35 دقيقة
أشغلت أبو مندوبهم بالعد * هههههههههههههههههههههه