بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى القاهرة

القاهرة(صدى):

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، فى زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام، وكان فى استقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك علي رأسها الوضع فى اليمن وسوريا.

كان الرئيس السيسي في استقبال ولى العهد بالصالة الرئاسية فور وصوله مطار القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التأكيد على قوة وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربى فى مواجهة مختلف التحديات التى تواجه المنطقة العربية .

وتعد زيارة ولي العهد السعودي هي أول زيارة خارجية له منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة، ويعقبها زيارة لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .