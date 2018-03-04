خلطة طبيعية لتطهير الجسم تغنيك عن العطور

نورة الشهري (صدى):

قطرات قليلة من العطر كفيلة بتغيير مزاجك، تزويدك بالثقة بالنفس ، إنها من دون منازع الاداة التجميلية التي تلعب دوراً خفياً في حياتك الاجتماعية .

مع ذلك لا يمكن ان تثبت العطور فعاليتها بغياب النظافة الشخصية ووسائل تطهير الجسم، لا بل تنجح العادات المتعلقة بالنظافة أحياناً في التفوّق على قدرة العطور واهميتها. إليكِ خلطة المسك وماء الورد الطبيعية التي تعطّر الجسم، وتغنيك عن تطبيق العطور المكلفة.

المكونات:

المسك الابيض

ملعقة من الفازلين

3 ملاعق صغيرة من ماء الورد

قطرات من الجليسرين

طريقة التحضير والاستخدام:

– ضعي المكونات في وعاء ودعيها تذوب على نار خفيفة

– اتركي الخليط حتى يبرد ويرتاح لمدة ليلة كاملة

– استخدمي قطعة من القطن لتطبقي الخلطة على أماكن النبض، أي على الذراع، الرقبة، الصدر، خلف الاذن.